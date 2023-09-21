القائد العام يلتقي قائد قوات (الأفريكوم) والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند

بنغازي 21 سبتمبر 2023 (وال)- استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر مساء الخميس، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة – بنغازي، قائد القوات المُشتركة (الأفريكوم) الجنرال مايكل لانجلي، رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.

وقدم الجنرال مايكل والوفد المرافق له، تعازيهم إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكدا على تقديم الولايات المتحدة للإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

وأثنى الجنرال مايكل على جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذي تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. (وال – بنغازي)

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