توصيات بتطعيم الأمريكيين بجرعات من لقاح "كوفيد" المعدل

واشنطن 21 سبتمبر 2023 م ( وال ) أعلن مسئولو الصحة بالولايات المتحدة أمس الأربعاء , أنه يتعين على معظم الأمريكيين الحصول على لقاح “كوفيد 19” المعدل، وموافقة مستشاري مراكز الوقاية على الجرعات الجديدة لأي شخص من عمر ستة أشهر فأكبر.

وجاء إعلان المسئولين أن مستشاري مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها وافقوا على جرعات اللقاح الجديدة لأي شخص من عمر ستة أشهر فأكبر، وتبعهتها موافقة مدير المراكز على توصية اللجنة.

ويأمل الأطباء في حصول ما يكفي من الأشخاص على اللقاح للمساعدة في تجنب “حالة وبائية ثلاثية” مثل العام الماضي عندما ابتليت المستشفيات بموسم أنفلونزا مبكر وتفشي للفيروس التنفسي المخلوي البشري، وارتفاع شتوي جديد في معدل الإصابات بـ”كوفيد.

يأتي ذلك فيما قال مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم جيبريسوس ” في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد 19 قبل موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي.. الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، كما أن حالات دخول وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا، وتتزايد حالات دخول المستشفيات في مناطق عدّة”.

من جهتهم، يشعر الخبراء بالقلق من تراجع المناعة الناجمة عن لقاحات وحالات إصابة سابقة لدى العديد من الناس، “وقد تنقذ جرعة جديدة الكثير من الأرواح”.

ويأمل الأطباء في حصول ما يكفي من الأشخاص على اللقاح للمساعدة في تجنب “حالة وبائية ثلاثية” مثل العام الماضي عندما ابتليت المستشفيات بموسم أنفلونزا مبكر وتفشي للفيروس التنفسي المخلوي البشري، وارتفاع شتوي جديد في معدل الإصابات بـ”كوفيد”.

( وال )