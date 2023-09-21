عميد بلدية سرت يجتمع مع شركة المقاولين العرب لمناقشة تفعيل مشروعات السدود وقنوات تصريف المياه

سرت 21 سبتمبر 2023(وال)_ عقد أجتماع بديوان بلدية سرت ضم عميد بلدية سرت “مختار المعداني ” وومدير فرع شركة المقاولين العرب المصرية فرع ليبيا ومدير ادارة التخطيط بوزارة الموارد المائية بالحكومة .

وأوضح عميد البلدية لمراسل وكالة الأنباء الليبية ( وال ) أن هذا الاجتماع خصص لاتخاد اجراءات عاجلة وتنسيقية مع وزارة الموارد المائية بالحكومة بشأن تفعيل مشروعات السدود وقناه التصريف حسب المقترحات السابقة وقد تم زيارة كل المواقع علي الطبيعة وتم إتخاذ اجراءات فورية لتفعيل هذة المشاريع .مع الجهات المختصة .

كما تم خلال الاجتماع معرفة العوائق التى تعترض تنفيد السدود من خلال حصر المزارع والأشجار وممتلكات المواطنين التى تقف عائقا فى تنقيد مشروعات حماية السدود وقناة التصريف للمياه واحالتها للجهات المختصة لتعويضهم , وأوضح أنه نظرا لتهالك السدود ببلدية سرت وهي سد وادي تلال الغربيات .سد وادي جارف .سد وادي الحتيوة .سد وادي الزيد ابوهادي .

وناشد عميد بلدية سرت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية , بصيانة السدود ببلدية سرت لأنها متهالكة و تحتاج للصيانة وقد تشكل خطرا على المدينة , وطالب بسرعة صيانة ودعم السدود لتفادي اي طأري يهدد انهيار السدود حفاظا على الأرواح.

(وال_سرت)_