“وال” | الليبية للإغاثة: استلام شحنة مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

بنغازي 21 سبتمبر 2023 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية محمد الورفلي الخميس، إن الهيئة تواصل استلام احتياجات إيوائية لدعم النازحين ضمن إطار الشراكة بين الهيئة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

وأضاف الورفلي- في تصريح لمراسل “وال”- أن منسق مشروع النازحين بالهيئة خالد العبار، استلم الخميس بمطار بنينا الدولي، شحنة مساعدات مقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، تضمنت 10 آلاف بطانية، وعدد 2000 طرد لمعدات وأواني الطهي، وعدد 8000 ألف مصباح كهربائي، وعدد 8000 ألف عبوة لحفظ المياه.

وأشار الورفلي إلى أن المساعدات سيتم صرفها في إطار تلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين. (والي- بنغازي) أ م

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