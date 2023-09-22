(التومي) يبحث مع ممثل اليونسيف في ليبيا تداعيات الفيضانات كارثة الفيضانات على الأطفال بالمناطق المنكوبة

طرابلس 21 سبتمبر 2023م (وال) – بحث وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ “بدر الدين التومي”، مع ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف “ميكيلي سيرفادي”،أوجه التعاون والتنسيق لمجابهة تداعيات الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدد من المناطق شرق البلاد .

وتركز اللقاء حول آليات التنسيق والتعاون بين خلايا الأزمة المشكلة من المنظمة مع نظرائها من فرق العمل المشكلة من قطاعات الدولة المختلفة، بهدف تذليل الصعاب وتنفيذ استجابة سريعة ومنسقة وفعالة.

وقدّم التومي، لمحة شاملة عن الجهود المبذولة من الفريق الحكومي في التعامل مع الأزمة، لا سيما عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، والإغاثة، إضافةً إلى تقييم وإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكتي الكهرباء والاتصالات، والطرق والجسور، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية.

وأبدى ممثل اليونسف، استعداد المنظمة للتعاون مع الفريق الحكومي والجهات المحلية، لتنفيذ الخطط الطارئة لمجابهة مستجدات تداعيات الأزمة ولتقديم المساعدة اللازمة.

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