اللافي وتكالة والدبيبة يبحثون توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية بالمناطق المنكوبة.

طرابلس 21 سبتمبر 2023م(وال)-بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي ورئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة وجميع المناطق المنكوبة.

وأكد المجتمعون على ضرورة تذليل الصعوبات لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات، منوهين بأهمية تكاثف الجهود وتنسيقها لرفع المعاناة عن الأهالي في المناطق المنكوبة وفقا لحكومة الوحدة الوطنية على حسابها الرسمي.

وشدد الدبيبة على ضرورة إغاثة الأهالي ومعالجة أزمة النزوح الداخلي وصولا إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشاريع التنمية، والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرارا جسيمة نتيجة السيول والفيضانات.