الليبية للإغاثة تقدم مساعدات لأهالي سوسة بدعم من المجلس النرويجي للاجئين

سوسة 22 سبتمبر 2023 (وال)- بدأت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية الخميس، في توزيع مساعدات إيوائية على العائلات المتضررة من السيول في مدينة سوسة لعدد 500 عائلة.

الخطوة جاءت استجابة للظروف الإنسانية التي تمر بها مناطق شرق البلاد، وفق الشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين NRC.

وشملت المساعدات: المراتب، الأغطية، وكشافات الإنارة شحن، وطرود عناية شخصية المختلفة.

يذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية كانت قد أعدت خططا للاستجابة للظروف الإنسانية من خلال شراكتها مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والأجنبية. (وال- سوسه) ه ع

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