السفير الألماني لدى ليبيا : مستعدون لدعم ليبيا في إعادة إعمار المدن المنكوبة

طرابلس 21 سبتمبر 2023 (وال) -عبر السفير الألماني لدى ليبيا ” مايكل أونماخت ” عن استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة التي ضربتها الفيضانات بالمنطقة الشرقية ومنها درنة.

وقال السفير عبر منشور له على منصة إكس نحن “مستعدون لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من خلال تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز قدرات الفرق المحلية في التعامل مع الكوارث الطبيعية، وتقليل الآثار السلبية على المجتمع”.

يذكر أن ألمانيا قامت بتسيير عدة رحلات جوية لنقل المساعدات للمناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.