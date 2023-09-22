ممثلو 11 دولة وباثيلي يعقدون مشاورات بنيويورك حول ليبيا.

نيويورك 21 سبتمبر 2023م (وال)- عقد ممثلو 11 دولة والمبعوث الأممي إلي ليبيا عبدالله باثيلي مشاورات غير رسمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت الانتخابات الليبية والفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ممثلين عن الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات العربية وبريطانيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة عقدوا مشاورات غير رسمية بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن باثيلي ركز خلال هذه المشاورات على تعزيز التوافق السياسي اللازم لإنجاح الانتخابات الليبية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تضامنهم مع الشعب الليبي عقب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق البلاد، وأشاروا إلى الحاجة الملحة إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية والدولية لضمان استجابة إنسانية فعالة وشفافة.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية باربرا أ. ليف خلال اللقاء على دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود باثيلي، مشددة على الحاجة إلى التزام دولي متجدد لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعت إلى استكمال مشروع قانون الانتخابات ودعم جهود الممثل الخاص باثيلي لعقد اجتماع مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين بغرض تحفيز المسار الانتخابي من خلال اتفاق سياسي.