طرابلس 22 سبتمبر 2023 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة يبقى تأثير الكتلة الهوائية الساخنة اليوم على مناطق الشمال الغربي ، مع انخفاض ملحوظ من مساء الغد على أقصى مناطق الشمال الغربي ، بينما يبقي الطقس دون تغير على باقي مناطق ليبيا.
راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب يوم الغد تتكاثر مساءً.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–40)مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى طرابلس.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب ، مع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على طبرق ومناطق أقصى الساحل الشرقي.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على مناطق الخليج وبنغازي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-35)مْ .
الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ ، تصل إلى (41)مْ على غدامس.
الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ.
وال..
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