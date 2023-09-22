طرابلس 22 سبتمبر 2023 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة يبقى تأثير الكتلة الهوائية الساخنة اليوم على مناطق الشمال الغربي ، مع انخفاض ملحوظ من مساء الغد على أقصى مناطق الشمال الغربي ، بينما يبقي الطقس دون تغير على باقي مناطق ليبيا.

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب يوم الغد تتكاثر مساءً.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–40)مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى طرابلس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب ، مع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على طبرق ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على مناطق الخليج وبنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-35)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ ، تصل إلى (41)مْ على غدامس.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ.

وال..