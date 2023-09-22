تركيا تواصل إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة

طبرق 22 سبتمبر 2023 (وال) -أعلنت السفارة التركية في طرابلس، عن وصول السفينة الرابعة إلى ميناء طبرق، حيث يستمر شحن ما يقارب (35) شاحنة من المستلزمات الأساسية والمساعدات للمناطق المنكوبة.

وكانت تركيا قد أرسلت طائرات تحمل على متنها (168) فردا من فرق الإنقاذ وعناصر وأطقم طبية، ومساعدات تتكون من مركبتين وزورقين للبحث والإنقاذ، و (170) خيمة، و (600) بطانية، و (400) طرد من المواد الغذائية والمنظفات، و (20) مولدا كهربائيا، وألف معطف واق من المطر، و (500) حذاء، و (500) مصباح يدوي، لدعم عمليات الإغاثة.(وال طبرق) م ب / س خ.

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