وزارة الخارجية : نعمل بتنسيق مباشر مع دول العالم لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة .

طرابلس 22 سبتمبر 2023م(وال)- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية أنها على تنسيق مباشر مع دول اليابان وإيران وبنغلاديش اللواتي أقمن جسراً جوياً إنسانياً لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة في شرق ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك” إن إدارة آسيا وأستراليا بالوزارة تعمل على تنسيق الإجراءات مع سفارة الصين لدى ليبيا لتسيير رحلة جوية تحتوي على 50 طن من المواد اللوجستية العاجلة, التي من المتوقع وصولها الأحد المقبل إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي.

وأضافت الوزارة أن الصليب الأحمر الصيني و الخارجية التايلندية قدمتا دعماً مالياً إلى الهلال الأحمر الليبي، كما تعتزم كلا من استراليا تقديم 1 مليون دولار للأعمال الاغاثية و كوريا الجنوبية 2 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا.

واشار البيان إلى أن وزارة الخارجية، تعمل بالتنسيق مع فريق الطوارئ والاستجابة بحكومة الوحدة الوطنية على تسهيل إجراءات وصول فرق الإنقاذ والإغاثة من عدة دول حول العالم.

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