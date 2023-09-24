ليبيا نيوز

الحكومة المكلفة من البرلمان تعقد اِجتماعا تشاوريا بشأن انعقاد مؤتمر إعادة إعمار درنة.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 23 سبتمبر 2023م (وال ) – عقد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان – رئيس اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة ” أسامة حماد ” ؛ اجتماعًا تشاوريًا اليوم السبت، بشأن التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وحضر الاِجتماع التشاوري الذي عقد في مدينة بنغازي؛ عددًا من الخبراء بالقطاع والشركات وممثّلين عن منظّمات المجتمع المدني، حيث نُوقشت أهم أهداف المؤتمر المُترقّبة لبدء إعمار مدينة درنة.

ودعا ” حماد ” إلى تكثيف جهود الجميع والعمل معًا يدًا بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة وكافة المدن والمناطق المنكوبة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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