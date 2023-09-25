الكوني واللافي يبحثان مع مجلس حكماء وأعيان مصراتة تداعيات كارثة درنة والمناطق المجاورة لها .

طرابلس 24 سبتمبر 2023 م (وال) – بحث النائبان بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” و” عبدالله اللافي ” مع رئيس ونائب مجلس حكماء، وأعيان مصراتة تداعيات كارثة درنه والمناطق المجاورة .

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي رئيس ونائب مجلس حكماء، وأعيان مصراتة قدما عرضا كاملا عن الوضع العام بالمناطق المنكوبة، والجهود التي بذلها المواطنين من كل مدن ليبيا لدعمها ، والجهات التي سخرت امكانياتها في عمليات الانقاذ وانتشال الجثامين بالتعاون مع الفرق الفنية الموفدة من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الكوني، و اللافي، شددا خلال اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، واعادة بناءها في أقرب الآجال، ودعم الأهالي بالإمكانيات من أجل عودة الحياة فيها، والاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسيا، حتى لا يشعرون بالغربة داخل الوطن.

(وال)