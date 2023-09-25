الدبيبة يبحث مع مع المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنسيق الجهود لدعم المناطق المنكوبة شرق البلاد.

طرابلس 24 سبتمبر 2023م (وال ) – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مساء مع المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” أديل خُضُر” بحث تنسيق الجهود ودعم المناطق المنكوبة شرق البلاد.

وخصص اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس لتنظيم جهود منظمة اليونيسيف في درنة من خلال دعم نظام الرعاية الصحية الأولية، والتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، إلى جانب تفعيل نظام المسح الإحصائي للأطفال عن طريق مكتب الإحصاءات بالمنظمة ووزارة التخطيط.

وأكد ” الدبيبة ” ضرورة توطيد التعاون في مجال دعم الرعاية الصحية الأولية بين اليونيسف والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والتركيز على بلدية درنة والبلديات المجاورة لها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون المتضررون جراء السيول والفيضانات .

وكانت اليونيسف قد سلّمت فرع المنظمة في ليبيا، اليوم الأحد، 65 طنًّا من الإمدادات والمساعدات الإغاثية اللازمة للمناطق المنكوبة، تضمّ مواد صحية وأدوية وملابس وعدداً من المستلزمات الدراسية.

وكان اللقاء قد حضره وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة”، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر السايح”، وممثل اليونيسيف لدى ليبيا “ميكيلي سيرفادي “.

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