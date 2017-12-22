نصرة للقدس.. غضب فلسطيني جديد في عدة مدن

عين ليبيا

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، الجمعة، في عدد من المدن الفلسطينية.

ووقعت المواجهات في الخليل وبيت لحم وقلقيلية وكفر قدوم وأريحا والبيرة وقرى شمال غربي رام الله، وبلدتي حيوس وعزون شمالي الضفة الغربية، حسب مصادرنا، في رد فعل ميداني على إصرار الولايات المتحدة على قرارها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاصات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف في مواجهة الشباب المحتجين، مما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم.

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