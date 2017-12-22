بوتين: روسيا تتمتع بحق سيادي للرد على التهديدات المحتملة

وكالات – المتوسط :

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تتمتع بحق سيادي وقدرة الرد على التهديدات المحتملة، وذلك حسبما أفادت وكالة«سبوتنيك» الروسية.

وأضاف بوتين- خلال اجتماعه مع هيئة القيادة العليا في وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة- “لدينا حق سيادي وكل الفرص للرد بشكل مناسب وفي الوقت المناسب على هذه التهديدات المحتملة”.

وأشار إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة تتسم بطابع هجومي وليس دفاعي، مضيفا «دبلوماسيا يمكن القول إنها ذات طابع هجومي، وإذا تحدثنا باللغة العسكرية، فإنها ذات طابع عدواني بالتأكيد، ويجب علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار في عملنا».

وقال الرئيس الروسي إن الولايات المتحدة تعمل على تقويض معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مضيفا «أمريكا تعمل على ذلك بخطوات ثابتة، كما كانت تعمل في وقت سابق بثبات وبإصرار على الانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية، وفي النهاية، كما نعلم جميعا، فعلت هذا من جانب واحد».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة بتصرفاتها تنتهك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مضيفا «يجري الحديث بالتحديد عن البنية التحتية الهجومية، التي يتم إنشاؤها هناك، الحديث يجري عن انتهاكات من جانب الولايات المتحدة لبنود معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة عام 1987».

واستطرد الرئيس الروسي: «قواتنا النووية أصبحت على مستوى يوفر ردعا استراتيجيا موثوقا به.. ومع ذلك فنحن نحتاج إلى تطويرها»، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية عام 2017، وصلت حصة الأسلحة الحديثة في الثلاثي النووي إلى 79 بالمئة، وبحلول عام 2021 يجب أن تصل إلى 90 بالمئة.

وقررت روسيا في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل ( نحو317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي) حتى عام 2020 بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 %.

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