مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 200 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال

وكالات – المتوسط :

قتل فلسطينيان وأصيب 200 أخرون بجروح، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الاحتجاجات المتواصلة على الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل شابين يبلغان (29 عاما) و(24 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن 105 آخرين أصيبوا غالبيتهم بالرصاص الحي ووصفت حالة 3 منهم بالخطيرة خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق متفرقة على أطراف قطاع غزة الشرقية.

وشارك مئات الفلسطينيين في تظاهرة دعت إليها حركة “حماس” في شمال ووسط قطاع غزة وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات ترفض القرار الأمريكي بشأن القدس.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي خلال التظاهرة أن الفلسطينيين لن يوقفوا احتجاجاتهم حتى تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها بشأن القدس.

من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع نحو مائة إصابة خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية منهم 7 بالرصاص الحي و30 بالمطاط.

واندلعت المواجهات عقب تظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة على حواجز عسكرية وفي مناطق التماس في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية.

وتتواصل المواجهات للأسبوع الثالث على التوالي ضمن الاحتجاجات الفلسطينية على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من الشهر الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وحثت فصائل ولجان شبابية فلسطينية على التظاهر في كافة المدن الفلسطينية وتصعيد الاحتجاجات ضمن “جمعة الإرادة” للضغط من أجل إلغاء قرار ترمب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية