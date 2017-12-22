ترامب يوقع على قانون الإصلاح الضريبي

وكالات – المتوسط :

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على قانون إصلاح النظام الضريبي.

قال ترامب- حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية- إن هذا القانون يعتبر أكبر تخفيض للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة ، مضيفًا أن الإصلاح الضريبي سيخفض الضرائب المفروضة على الفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة، كما سيشجع الشركات على صنع منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدورها، ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية أن قيمة التخفيضات الضريبية التي يتيحها القانون تبلغ أكثر من 4ر1 تريليون دولار أمريكي، وأنه بتوقيع ترامب على القانون تختتم سنة من الجهود التي بذلها الحزب الجمهوري لتخفيض الضرائب التي تسددها الشركات والأفراد.

ولفتت “الحرة” إلى أن ترامب وقع اليوم قانون إنفاق حكومي قصير الأمد لتمويل الحكومة، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.

ويوسع القانون مستويات الإنفاق الحالية، ويمول برنامجا لتأمين صحة الأطفال، كما احتوى مادة تعلق القوانين التي تحكم الكونجرس للدفع لبرامج معينة.

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