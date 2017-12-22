بريطانيا تدرج جماعتي «حسم» و«لواء الثورة»المصريتين ضمن المنظمات الإرهابية

وكالات – المتوسط :

أدرجت الحكومة البريطانية جماعتين أعلنتا مسؤوليتهما عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخرا، على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بحسب بيان أصدرته السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الجمعة.

وقالت السفارة، في بيانها، إن الجماعتين هما “حسم” و”لواء الثورة”، اللتين تتهمهما السلطات المصرية بكونهما أجنحة مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن.

وأضافت السفارة، في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: أنه “بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها كل من حسم ولواء الثورة ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، خلصت الحكومة البريطانية إلى أن هاتين الجماعتين تستوفيان معاييرها للحظر”.

وقال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسون: “اليوم نستخدم القوة الكاملة للقانون البريطاني ضد جماعتين إرهابيتين قتلتا الكثيرين في مصر وهما عدو لنا جميعا”.

يذكر أن الجيش والشرطة المصرية يتصديان للعناصر المسلحة التي تنشط في شمالي سيناء منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والمسبب للخلافات ، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ،التي صنفتها الحكومة المصرية بأنها “إرهابية”، في شهر يوليو عام 2013 .

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