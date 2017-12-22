مقتل 3 جنود بالجيش الباكستاني على يد مسلحين في هجوم عبر الحدود الأفغانية

وكالات – المتوسط :

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أن “إرهابيين من أفغانستان” أطلقوا النار على قوات الأمن الباكستانية على الحدود الأفغانية مما أدي إلى مقتل ثلاثة جنود.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز”الأمريكية أن الجيش الباكستاني قال في بيان له اليوم :”إن هذا الهجوم وقع في منطقة موهمند القبلية، حيث تقوم قوات الأمن الباكستانية بتسييج الحدود”، وأضاف البيان أن القوات الباكستانية ردت على اطلاق النار وقتلت خمسة من الإرهابيين.

يشار إلى أن الجيش الباكستاني يقوم منذ وقت سابق من هذا العام ببناء سلسلة من الأسوار على طول الحدود الأفغانية لوقف تحركات المسلحين، وتعارض أفغانستان بناء تلك الأسوار.

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