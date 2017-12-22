ماكرون : قرار ترامب بشأن القدس خلق اضطرابا في المنطقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خلق اضطرابا في المنطقة، مضيفا أنه لن يقوم بالمثل ولن يعترف بدولة فلسطينية بشكل احادي الجانب.

ماكرون أبدى في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني في باريس معارضته للقرار الأميركي وبموقف فرنسا القائم على أنه لا بديل لحل الدولتين ولا حل من دون الاتفاق بين الطرفين حول القدس.

مضيفا أن باريس دعت إسرائيل إلى وقف الاستيطان، كما تطالب بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وجاء لقاء ماكرون وعباس عقب تصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخميس، لصالح قرار يدين عزم واشنطن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

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