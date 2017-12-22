محادثات أستانه 8 تتفق على تشكيل مجموعة عمل لإطلاق سراح محتجزين في سوريا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا اليوم أن الأطراف المشاركة في المحادثات السورية في آستانة ثمانية اتفقت على تشكيل مجموعة عمل لإطلاق سراح محتجزين في سوريا كخطوة أولى باتجاه وضع ترتيبات بين الأطراف المتحاربة على حسب وصفه.

وأفادت وكالة الأناضول أن دي ميستورا أوضح أن اجتماع استانة ثمانية تناول عدة مواضيع أهمها إتمام ملف المعتقلين وذلك بتشكيل لجنة عمل خاصة بها، فضلا عن ملف نزع الألغام، ومناقشة منطقة خفض التوتر في إدلب وبحث مصير مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

كما دعا المبعوث الأممي إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا لتقديم مساعدة فورية لإنقاذ الأرواح بجميع المواقع المحاصرة، وضروروة القيام بعمليات إجلاء طبي عاجل من الغوطة الشرقية.

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