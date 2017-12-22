مجلس الأمن يتبنى بالإجماع عقوبات جديدة علي كوريا الشمالية

وكالات – المتوسط :

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية طرحته الولايات المتحدة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية، مساء اليوم الجمعة، عن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قولهما إن: “العقوبات ستتضمن حظرا على نحو 90% من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وستحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام، كما ستفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم في مهلة لا تتعدى 12 شهرا”.

وتابعا: “مشروع القرار يحدد سقفا لإمدادات النفط الخام بأربعة ملايين برميل سنويا، كما يفرض قيودا على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل محددا سقفا بـ500 ألف برميل للعام المقبل”.

وطرحت واشنطن مشروع القرار، أمس الخميس، عقب محادثات مع الصين، حليفة بيونج يانج، حول فرض إجراءات عقابية جديدة ردا على اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية