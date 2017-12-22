رئيسا مصر وقبرص يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وكالات – المتوسط :

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من انستاسيادس.

وأضاف راضي أن الرئيس القبرصي أشاد في بزيارة الرئيس السيسي “الناجحة الي قبرص في نوفمبر الماضي، مؤكداً أهمية متابعة نتائجها سواء على الصعيد الثنائي أو فى إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان بما يساهم في الدفع قدما بالتعاون المتميز بينهم”.

وتابع راضي أن السيسي أكد على “خصوصية وتميز العلاقات المصرية القبرصية، وحرص مصر علي الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين في شتي المجالات”.

كما ثمن السيسي ” التقدم المحرز في إطار آلية التعاون الثلاثي”، مؤكدا “أهمية العمل على تفعيل نتائج القمة الماضية التي عقدت في قبرص بما يضمن تنفيذ المشروعات وأطر التعاون المشتركة التي تم الاتفاق عليها”.

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