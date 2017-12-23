بعد معاقبة كوريا الشمالية.. «ترامب»: نريد السلام لا الموت

المتوسط:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجمعة، إثر مُوافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أميركي بِفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية أن “العالم يريد السلام لا الموت”.

وقال ترامب “مجلس الأمن الدولي صوّت بأغلبية 15 صوتًا مقابل صفر لمصلحة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. “العالم يريد السلام لا الموت!”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي، الحيوي لبرنامجي بيونغيانغ الصاروخي والنووي.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أميركيا ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، الذين يشكلون مصدر دخل لحكومة الزعيم كيم جونغ أون.

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