محكمة أمريكية تُرجئ إدانة التركي هاكان بغسل أموال إيران

المتوسط:

بسبب حلول عطلة أعياد الميلاد، أرجأت هيئة محلّفين أميركية الجمعة إلى 3 يناير مداولاتها في قضية رضا زراب، رجل الأعمال التركي الإيراني الذي يحاكم في الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وأنهت الهيئة المؤلّفة من 12 عضوا ثالث أيام من المداولات من دون التوصل لإجماع حول التهم، وطلبت من القاضي ريتشارد بيرمان تأجيل المداولات حتى 3 يناير بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبات يتعيّن على المحلفين أنْ يقرروا ما إذا كان محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف “خلق بنك” التركي، والمتهم بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والرشوة وتبييض الأموال، مذنبا أم لا.

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