الرئيس الروسي: نبني جيلاً جديدًا من العسكريين

المتوسط:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستبني جيلاً جديدًا من السلاح والعسكريين، مشددًا على أهمية ذلك لضمان أمن روسيا وسيادتها في هذه المرحلة الحساسة.

وتشغل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، بال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وعليه تغدو تصريحاته التي يدلو بها هذه الأيام محسوبة بدقة أكثر، حتى من دون أن يشير إلى تلك الانتخابات كثيرًا في تحركاته.

يبدو ذلك منعكسا بِوضوح على لقاء موسع مع مسؤولين في وزارة الدفاع، الجمعة، اختاره «بوتن» منصة لتمرير رسالة يدرك مدى فعاليتها في التأثير على أهواء الشارع الروسي، حيث بدت رسالته واضحة: “روسيا قوية وتزداد قوة”.

وأفرد بوتن سيناريوهات بلاده الجاهزة للتعامل مع التحديات، فـ واشنطن المتهمة بخرق سري لبنود معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى ستجد نفسها في مواجهة قوة ردع روسية لا يستهان بها.

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