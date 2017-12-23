إسرائيل تُعلن انسحابها من «اليونسكو»

المتوسط:

قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، إنّ بلاده أعلنت انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، مشيرة إلى ما سمته «هجمات منتظمة» للمؤسسة الدولية على إسرائيل.

وأضاف نحشون، أنّ القرار صدر بناء على “محاولات المنظمة فصل تاريخ اليهود عن أرض إسرائيل”.

وأوضح أن الرسالة الرسمية الخاصة بالانسحاب ستقدم قبل نهاية العام، وأن إسرائيل ستغادر المنظمة بنهاية 2018.

وفي وقت سابق من العام الجاري، انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو، بسبب ما اعتبرته “انحيازا ضد إسرائيل”.

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