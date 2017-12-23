الأمم المتحدة تُعلن تعيين الأميركية فوري مديرة لليونيسف

المتوسط:

أعلنت الأمم المتحدة، تعيين هنريتا فوري المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأميركية مديرة تنفيذية لصندوق الطفولة «يونيسف» اعتبارًا من أول يناير.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إنّ إنفوري (69 عاما) الرئيسة التنفيذية لشركة هولسمان انترناشونال للتصنيع والاستثمارات ستخلف أنتوني ليك في المنصب.

وتقدم يونيسف مساعدات إنسانية وتنموية للأطفال والأمهات في أكثر من 190 دولة ومنطقة نامية تركز في الأساس على إنقاذ حياة الأطفال والدفاع عن حرياتهم.

وتولت فوري إدارة الوكالة الأمنية للمعونة الدولية في الفترة من 2006 وحتى 2009 وهي أول امرأة تقود الوكالة.

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