تحسبًا لوقوع أي هجوم.. فرنسا تزيد من أفراد الأمن خلال عيد الميلاد

المتوسط:

تحسبّا لوقوع أي هجوم، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن أن ما يقارب من 100 ألف عنصر أمن سينتشرون الأحد والاثنين، للحفاظ على الأمن في عيد الميلاد، خاصة في المواقع السياحية والكنائس

وجاء في بيان صادر عن وزير الداخلية جيرار كولومب “للحفاظ على الأمن في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ديسمبر، سينتشر 54 ألف عنصر شرطة، و36 ألفا من الدرك، وسبعة آلاف عسكري (..) أي ما مجموعه 97 ألفا”، علما أن العدد كان أقل بستة آلاف العام الماضي.

ويحلّ عيد الميلاد السنة فيما “التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا” بحسب الوزير الذي أضاف أن سلامة الفرنسيين كما السياح تشكّل أولوية مطلقة.

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