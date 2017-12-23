الشرطة الألمانية تستدعي خبراء المفرقعات لفحص طرد مريب في بون

المتوسط:

في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، استدعت الشرطة الألمانية خبراء في المفرقعات وإنسانا آليا لفحص طرد مريب عُثر عليه في سوق لعيد الميلاد في مدينة بون بغرب ألمانيا.

وقال المتحدث، إن شرطة بون طوقت منطقة واسعة من السوق وأخلتها قبيل الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي وما زال الخبراء يفحصون هذا الطرد بعد مضي خمس ساعات.

وأضاف المتحدث، “نظن أنه ليس خطيرا ولكننا مازلنا نجري تحقيقات”، متابعًا أنّه تم اكتشاف هذا الطرد قبل فترة وجيزة من إغلاق السوق في المساء، لذلك لم تكن السوق مزدحمة.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع هجمات محتملة بعد عام من قيام أنيس العامري التونسي الذي كان قد أخفق في الحصول على حق اللجوء بقتل 12 شخصا عندما خطف حافلة واقتحم بها سوقا مزدحمة لعيد الميلاد في برلين.

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