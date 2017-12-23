«أف بي آي» يعتقل عنصرًا سابقًا في سلاح البحرية الأمريكية

المتوسط:

أفادت وثائق قضائية، بأنّ مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” اعتقل الجمعة عنصرًا سابقًا في سلاح مشاة البحرية الأميركية “مارينز” بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي يوم عيد الميلاد في مركز تسوق شهير في سان فرانسيسكو.

وبحسب محضر التحقيق الذي أرسلته الشرطة الفدرالية إلى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا، فقد اعترف إيفيريت آرون جيمسون (26 عاما) الذي يعمل سائق شاحنة بأنه كان يَعتزم استهداف “بير 39″، مركز التسوق والمعلم السياحي الشهير في المدينة الساحلية.

وأضاف المحضر أن المتهم أوضح لعملاء “أف بي آي” متخفّين أنه أراد تنفيذ هجومه بواسطة قنابل أراد تفجيرها وسط الحشود في بير 39 خلال الأسبوع الممتد بين 18 و25 ديسمبر الجاري، لأن “عيد الميلاد هو اليوم الأمثل لتنفيذ هجوم”.

واختار المتهم هذا المعلم السياحي بعينه لأنه “سبق لهُ وأن زاره وهو يعلم أنه مكان تكون فيه الحشود كبيرة”.

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