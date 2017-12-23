مقتل شابان فلسطينيان على يد عناصر الاحتلال الصهيوني

قتل شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الصهيوني وأصيب العشرات خلال مواجهات اندلعت بين متظاهرين وقوات الجيش في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين في مناطق مختلفة في القطاع ومناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية بعد صلاة الجمعة، للتنديد بقرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وتوجه المئات من المتظاهرين إلى المناطق الحدودية في غزة وأشعلوا إطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب 73 آخرين بينهم 3 بحالة حرجه و4 مسعفين في الاشتباكات.

وأضاف أشرف القدرة أن الشاب زكريا الكفارنة، 24 عاما، قضى متأثرا بإصابته بطلق ناري مباشر من جيش الاحتلال في منطقة الصدر شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأصيب ستة في اشتباكات قرب الحدود شرق خان يونس في جنوب القطاع.

وذكر مصدر أمني أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

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