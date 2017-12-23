ترامب يرحب بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية ردا على استمرار تجاربها الصاروخية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن التصويت لصالح العقوبات في مجلس الأمن “يثبت أن العالم يريد السلام لا الموت”.

ويتضمن قرار العقوبات الذي صاغته الولايات المتحدة تقليص واردات الوقود بنسبة 90 في المئة.

وصوتت الصين وروسيا، أهم شركاء بيونغيانغ التجاريين، لصالح القرار.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في تغريدته “مجلس الأمن صوت بأغلبية أعضائه لصالح العقوبات الجديدة. العالم يريد السلام، لا الموت”.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد قالت إن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة إن “أي تمادي سيواجه بعقوبات وعزلة”.

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