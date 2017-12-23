مقتل وإصابة 100 من مسلحي “طالبان” في عمليات عسكرية بأفغانستان

المتوسط:

أعلن مسئولون أمنيون أفغان،اليوم السبت، مقتل 54 من مسلحي حركة “طالبان” وإصابة 46 آخرين، خلال العمليات العسكرية المستمرة في إقليم “أوروزجان” بوسط أفغانستان.

وقال قائد اللواء الرابع في الجيش الوطني الأفغاني رحمة شاه قيماتي، لوكالة أنباء “بجفاك” الأفغانية، إن قوات الأمن قامت بعمليات في مناطق عدة، بما في ذلك سولا وشابا وخاك وكابوتار خانا في الإقليم.

وأوضح قيماتي أنه تم ضبط بعض الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة المسلحين عقب انتهاء المواجهات، مشيًرا إلى أنه تم قتل جندي من الجيش الوطني الأفغاني وأصيب 3 آخرون.

وأضاف المسئول العسكري أن العملية ستستمر حتى يتم تطهير منطقة تشورا من مسلحي حركة طالبان.

ولم تعلق حركة “طالبان”، على تصريحات الجيش الأفغاني حتى الآن.

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