ميركل وماكرون يحثان على اتخاذ خطوات “فورية” لعلاج تصاعد الوضع في أوكرانيا

المتوسط:

ذكرت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم السبت، أن الاطراف، المتورطة في زيادة أخيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا، يتعين أن تنفذ اتفاق منسك للسلام في أقرب وقت ممكن.

وكانت موسكو قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن قرارها بالانسحاب من المركز المشترك لتنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مما دفع النقاد في أوكرانيا للتحذير من أن مثل تلك الخطوة يمكن أن تزيد القتال سوءا.

وفي بيان مشترك، دعت ميركل وماكرون إلى اتخاذ “خطوات فورية ، يمكن التحقق منها لعلاج هذا الوضع” و”عودة المسؤولين الروس إلى المركز”.

ويقول مسؤولون يراقبون الصراع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والحكومة المركزية في كييف إن القتال تصاعد إلى أسوأ مستوى منذ أشهر.

يشار إلى أن قتالا يدور منذ عام 2014 بين القوات الحكومية الأوكرانية من جهة والانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا من جهة أخرى، ما أدى إلى مقتل عشرة ألاف شخص وآلاف القتلى . ويتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا ولوجستيا، غير أن موسكو تنفي ذلك.

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