حريق يحاصر 30 شخصًا بمركز تسوق جنوب الفلبين

المتوسط:

ذكرت الشرطة الفلبينية أن حريقا اندلع في مركز تسوق بمدينة تقع جنوب الفلبين اليوم السبت، مما تسبب في محاصرة 28 موظفا على الاقل باحدى الشركات التي تعمل بالمبنى.

وقال ما.تيريسيتا جاسبان، أحد المتحدثين باسم الشرطة إنه تم إنقاذ ستة أشخاص من الحريق في مركز “إن.سي.سي.سي” للتسوق في مدينة دافاو، على بعد 957 كيلومترا جنوب مانيلا.

ومازالت السلطات تبحث عن 28 موظفا على الاقل في شركة “إس.إس.آي” الفلبينية، وهي إحدى الشركات التي تعمل في النشاط التجاري، وتستعين بمصادر خارجية في الطابق الرابع من مركز التسوق، طبقا لما ذكره جاسبان.

وقالت سلطات المركز في موقع لها على فيسبوك “تجرى عملية البحث والانقاذ.. عن الشركاء لدى شركة إس.إس.آي، الذين تردد أنهم محاصرون داخل مركز التسوق. من فضلكم واصلوا الصلاة من أجل سلامة الجميع”.

وكان الحريق، الذي اشتعل بعد وقت قصير من فتح مركز التسوق اليوم السبت قد بدأ من قسم الاثاث في الطابق الثالث وسرعان ما امتد إلى الطوابق الأخرى. وقال جاسبان إنه لم يتضح بعد سبب الحريق.

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