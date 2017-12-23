مقتل 20 من مليشيات الحوثي في معارك مع الجيش شرق صنعاء

المتوسط:

أفادت مصادر يمنية بمقتل 20 من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات، اليوم السبت في معارك مع الجيش اليمني بمساندة طيران التحالف العربي في جبهة (نهم) شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية وفقا لقناة (سكاي نيوز) إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيات حيث تم تدمير مركبات وآليات عسكرية وسط تقدم للقوات اليمنية.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أعلنت – في وقت سابق اليوم – مقتل 32 عنصرا من المليشيات الحوثية خلال معارك مع قوات الشرعية اليمنية وغارات لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف.

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