حقيقة تعرض العراق لهجوم من الأراضي السورية

المتوسط:

نفى العراق اليوم السبت تعرض المناطق العراقية الحدودية لأي هجوم من داخل الأراضي السورية .

وذكرت خلية الإعلام الحربي أن بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحاً مزعوماً عن إعادة انتشار قوات الحشد الشعبي عند الحدود السورية، وفي هذا الصدد توضح قيادة العمليات المشتركة أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي ولم تتعرض إلى هجوم من داخل الحدود السورية.

وأوضحت القيادة “أن قطاع الحدود في شمالي نهر الفرات من الجانب السوري تحت سيطرة تنظيم داعش وتحصل فيه رشقات بين الحين والآخر وأن قواتنا ترد بقوة على أي مصدر للنيران.”

وكان العراق قدأعلن منذ نحو شهر تحرير جميع مناطق الصحراء الغربية المحاذية من مسلحي داعش واستعادة السيطرة عليها من جانب القوات العراقية.

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