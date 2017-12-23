استشهاد شاب متأثراً بجراحه برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في غزة

غزة 23 ديسمبر 2017 (وال)- استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم السبت، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني الأحد الماضي في قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة – في بيان – إن الشاب شريف العبد شلاش (28 عاماً)، استشهد متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع القوات الكيان الصهيوني شرق جباليا شمالي قطاع غزة .

وأضاف القدرة أن شريف العبد شلاش من جباليا، توفي صباح اليوم بعد أن أصيب الأحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة .

وكان قد استشهد فلسطينيين يوم أمس الجمعة، برصاص القوات الكيان الصهيوني، في مواجهات اندلعت شرقي قطاع غزة إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة، احتجاجاً على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها إلى 11 شهيداً ، بعدما سقط تسعة من الشهداء في مواجهات مع قوات الكيان الصهيوني ، بينما استشهد اثنان في غارة اسرائيلية على قطاع غزة. (وال- غزة) ر إ/ ر ت

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