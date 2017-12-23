أسبوع التصعيد في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي

المتوسط:

دعت القوى الوطنية والإسلامية بفلسطين إلى اعتبار أيام الأسبوع الجاري أيام تصعيد في القرى والبلدات والمواقع على امتداد محافظة رام الله والبيرة، وتشويش حركة المستوطنين .

وأشارت القوى في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم تصعيد شامل، وسيكون التجمع على مقربة من دوار المستحضرات الطبية ثم الانطلاق لحاجز بيت ايل الاحتلالي على المدخل الشمالي للبيرة.

ولفتت إلى أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم نفير ومسيرات شعبية حاشدة، رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وتمسكا بالقدس عاصمة لدولة فلسطين ، حيث ستؤدى صلاة الجمعة في مسجد حمزة القريب ثم الانطلاق لحاجز بيت ايل، كما ستكون كل مواقع التماس على موعد من تصعيد الفعل الشعبي في أنحاء المحافظة.

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