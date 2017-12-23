ظهور الأطباق الطائرة في كاليفورنيا

المتوسط:

هل كان أحد الأطباق الطائرة؟ أم صاروخ أطلقته كوريا الشمالية؟ ظهر جسم ساطع في سماء كاليفورنيا فوق لوس أنجليس عند غروب شمس أمس الجمعة ما أثار المخاوف والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماهيته. التقط الكثيرون صورا للجسم ونشروها على موقعي فيسبوك وتويتر.

لم يكن الجسم قادما من خارج الأرض للقيام بزيارة، وهو تسبب في خيبة آمال محبي الأطباق الطائرة، ولا كان النجم الذي قاد الملوك الثلاثة إلى بيت لحم بعد ميلاد المسيح، كما أشار بعض ممن رأوه.

لقد كان صاروخ “فالكون 9” أطلقته شركة “سبيس إكس” الفضائية الخاصة من قاعدة فاندنبرج الجوية، وكان يحمل مجموعة من الأقمار الاصطناعية لشركة “إريديوم” الأمريكية.

إنه الرابع في سلسلة من عشر عمليات إطلاق أجرتها إريديوم في إطار برنامج لتحسين شبكتها من أقمار الاتصالات في مدار أرضي منخفض.

قامت شركة “سبيس إكس” بالإعلان عن الأمر بتغريدة قبل ساعة تقريبا من موعدها المقرر. ولكن لم يسمع الكثيرون النبأ ما أثار حالة من الحيرة.

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