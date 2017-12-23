الجيش السوري يطوق “النصرة” بريف دمشق الجنوبي الغربي

دمشق 23 ديسمبر 2017 (وال) – طوقت وحدات من الجيش السوري مسلحين من جبهة النصرة، في قرية مغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي، بعد السيطرة على جميع النقاط الإستراتيجية حولها، وقطعت أحد أهم طرق إمداد التنظيم.

وقالت وكالة “سانا” إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة، واصلت عملياتها العسكرية في ملاحقة إرهابيي “النصرة” بالريف الجنوبي الغربي لدمشق، وأحكمت السيطرة على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج بالكامل.

وبهذا التقدم تكون وحدات الجيش قد طوقت مسلحي النصرة في قرية مغر المير بشكل كامل وقطعت طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغر المير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.

وأحكمت وحدات من الجيش أمس السيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية في محيط موقعي الطماثيات والهنغارات شرق مزرعة بيت جن بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر في الأفراد والعتاد. (وال – دمشق) ع م

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