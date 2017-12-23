مقتل 4 جنود هنود بقصف باكستاني في كشمير

كشمير 23 ديسمبر 2017 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع الهندية مقتل 4 جنود بينهم ضابط، بقصف باكستاني، اليوم السبت، على منطقة داخل إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الهندية، في إقليم أودامبور، إن “رائدا في الجيش الهندي، وثلاثة مجندين، قتلوا في قصف باكستاني على خط السيطرة بقسم كيري، بمقاطعة راجوري في جامو وكشمير”. وأضاف جوشي أن “مجندين آخرين قد أصيبا في القصف”.

وقال الموقع إن القوات الباكستانية قصفت القوة الهندية “بدون استفزاز” من الجانب الهندي.

وبحسب الموقع، فقد لقي نحو 12 مدنيا وعسكرا مصرعهم بسبب 300 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار عبر طول الحدود خلال عام 2017.

وتقع اشتباكات مسلحة متكررة بين الشرطة، والمتمردين في كشمير، الواقع على الحدود الهندية- الباكستانية، وهو منطقة متنازع عليها بين الدولتين منذ العام 1947، وليس لها حدود رسمية بين هاتين الدولتين حالياً ويفصل قوات الجيش من الدولتين خطّ مراقبة فيها.

وتتهم الهند الجيش والمخابرات الباكستانية بدعم مجموعات انفصالية مسلحة في المنطقة، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وقد تسبب النزاع في إقليم كشمير في حربين بين الهند وباكستان النوويتين. (وال – كشمير) ع م

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