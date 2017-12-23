الصحة العالمية : أكثر من مليون شخص في اليمن يشتبه بإصابتهم بالكوليرا

قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن عدد الذين يشتبه في إصابتهم بالكوليرا في اليمن تخطى المليون شخص، فيما وصل عدد الوفيات المرتبطة بالمرض إلى أكثر من ألفين ومئتين.

وفي مؤتمر صحفي بجنيف قال المتحدث باسم المنظمة طارق ياسر فيتش، إن المعدل الأسبوعي للإصابات بالكوليرا في اليمن قد تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن الوباء لم ينته بعد، ويتعين تكثيف الجهود لضمان استمرار أنشطة السيطرة على انتشار المرض والوقاية منه.

من جانبها دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة السماح بالوصول الإنساني المنتظم، وبدون عوائق إلى جميع المناطق في اليمن، للتصدي للأمراض، ومنع حدوث وفيات يمكن تجنبها، مطالبة الأطراف اليمنية بوقف الأعمال العدائية، والهجمات على البنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المنشآت الصحية.

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