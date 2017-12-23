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السيسي يؤكد استمرارية مكافحة مصر للإرهاب

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 23 ديسمبر 2017 (وال) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن سيناء أرض مصرية ، والقوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب الموجود فيها بكل قوة وستضع حدا له.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدن القناة اليوم السبت حيث قال ” بأنه لايوجد أي تهديد خارجي تخافه مصر، و أنا لا اخاف إلا منكم أنتم يامصريين ، طالما انتم يدا واحدة ، لن تستطيع قوة أن تقهركم بفضل الله تعالى ، و أن القوات المسلحة ستتعامل بمنتهى الحزم لوضع حد للإرهاب ” .

مؤكدا أن حجم العمل الذي قام به شعب مصر عظيم ومشرف ، سواء في العمل الذي تم أو ما سيتم .

يشار أن مصر شهدت في نوفمبر الماضي انفجار إرهابيا في مسجد الروضة غربي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، راح ضحيته 235 قتيل ، وعشرات من الجرحى. (وال – القاهرة) س خ /ع م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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