السيسي يؤكد استمرارية مكافحة مصر للإرهاب

القاهرة 23 ديسمبر 2017 (وال) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن سيناء أرض مصرية ، والقوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب الموجود فيها بكل قوة وستضع حدا له.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدن القناة اليوم السبت حيث قال ” بأنه لايوجد أي تهديد خارجي تخافه مصر، و أنا لا اخاف إلا منكم أنتم يامصريين ، طالما انتم يدا واحدة ، لن تستطيع قوة أن تقهركم بفضل الله تعالى ، و أن القوات المسلحة ستتعامل بمنتهى الحزم لوضع حد للإرهاب ” .

مؤكدا أن حجم العمل الذي قام به شعب مصر عظيم ومشرف ، سواء في العمل الذي تم أو ما سيتم .

يشار أن مصر شهدت في نوفمبر الماضي انفجار إرهابيا في مسجد الروضة غربي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، راح ضحيته 235 قتيل ، وعشرات من الجرحى. (وال – القاهرة) س خ /ع م

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