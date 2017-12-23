فنزويلا تُعلن طرد السفير البرازيلي لديها

المتوسط:

أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزيلا، ديلسي رودريغيز، السبت، أن السفير البرازيلي لديها روي بيريرا، والقائم بالأعمال الكندي كريب كواليك، “غير مرغوب فيهما”.

وقالت رودريغيز إنه في إطار “صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصًا غير مرغوب فيه حتى إعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق”، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.

وتولى تامر الحكم قبل عام ونصف العام، بعد إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف، التي كان نائبا لها.

وأخذت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية على القائم بأعمال كندا “تدخله الدائم والملح والصارخ في الشؤون الداخلية لفنزويلا”.

وصعدت كندا خطابها حيال نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وحضته على التحاور مع المعارضة وفرضت عليه عقوبات.

وقررت الحكومة الكندية، الجمعة، تجميد أصول 52 مسؤولا في فنزويلا وروسيا والسودان، ومنعهم من دخول أراضيها، على خلفية ملفات فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

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