ناشطون لبنانيون يُنظمون وقفة حداد على مقتل 4 سيدات

المتوسط:

نظم ناشطون لبنانيون من مؤيدي حقوق المرأة، وقفة أمام المتحف الوطني في بيروت، السبت، لإيقاد الشموع حدادا على مقتل امرأة بريطانية وثلاث نساء عربيات الأسبوع الماضي في لبنان.

وحظيت حادثة مقتل ريبيكا دايكس الموظفة بالسفارة البريطانية الأسبوع الماضي، تغطية إعلامية واسعة في لبنان، ما دفع الناشطون للضغط من أجل تسليط مزيد من الضوء على العنف المنتشر على نطاق واسع ضد المرأة.

ونظموا هذه الوقفة حدادا على الضحايا، وللمطالبة بتعديل القوانين والاحتجاج على العنف، بما في ذلك الثلاثة اللائي أفادت التقارير بمقتلهن في شمال لبنان خلال الأسبوع الماضي.

وقالت لين هاشم، منظمة الوقفة، للحشود من على سلم المتحف: “المجتمع يرفض أن يستمع لنا أو يرانا إلى أن تسال دماؤنا.. هذا العنف متأصل ومستمر”.

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