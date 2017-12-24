الحزب الشيوعي يختار رجل أعمال غير معروف لمنافسة «بوتن»

المتوسط:

اختار الحزب الشيوعي الروسي رجل أعمال غير معروف بشكل كبير، له صلات بقطاع الزراعة، لمنافسة الرئيس فلاديمير بوتن على الرئاسة العام المقبل، في الوقت الذي تخلي فيه الحزب بشكل غير متوقع، عن ترشيح زعيمه المخضرم جينادي زيوغانوف.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرشح الحزب الشيوعي زيوغانوف (73 عاما)، وهو وجه مألوف في الساحة السياسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، لينافس في انتخابات الرئاسة للمرة السادسة على التوالي.

وتجرى الانتخابات في مارس المقبل، لكن الحزب اختار بدلا منه بافيل غرودينين (57 عاما) وهو مهندس ميكانيكا يُدير مزرعة على مشارف موسكو منذ منتصف التسعينيات.

ويتوقع مراقبون أن يفوز بوتن (65 عامًا) بهامش مريح بالانتخابات.

وقال الحزب الشيوعي على موقعه على الإنترنت، إن زيوغانوف هنأ غرودينين على ترشيحه في مؤتمر سنوي للحزب السبت.

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